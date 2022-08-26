В Омской области жители сел жалуются на нашествия волков

Волки уже 2 недели пугают жителей Омской области
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Накануне жители Кормиловского района Омской области пожаловались на настоящее нашествие волков. Хищники все чаще и все ближе подходят к домам сельских жителей. Отметим, что Кормиловский район расположен не так далеко от областного центра - всего в 40-50 километрах от Омска.
Как сообщают кормиловцы, в течение последних двух недель августа взрослых и голодных волков замечали в разных местах этого района. Так в паблике «Охота и рыбалка в Омской области» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео, на кадрах которого можно увидеть двух хищников. Они крадутся по полю в поисках жертвы.
На втором видео, также появившемся в группе, волк вообще подошел совсем близко к мужчине, тот снимал хищника на камеру смартфона. Бесстрашный сельчанин подозвал к себе волка, будто обычную собаку. Заинтересованное животное решилось на приближение на расстоянии вытянутой руки.
Отметим, что несмотря на выход хищных стай из лесного массива, все же в этом году в Омской области не было зарегистрировано пока ни одно случая нападения волка на человека.
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