При поддержке «Единой России» в Омске откроют 18 ясельных групп

Партия «Единая Россия» поддерживает увеличение количества мест в детских садах на федеральном уровне в рамках федерального партийного проекта «Новая школа». В 2022 году в 16 учреждениях Омска будут открыты 18 ясельных групп на 361 дополнительное место для детей до трёх лет. Свои двери для маленьких воспитанников откроют в омских детских садах №№ 3, 4, 9, 14, 37, 41, 77, 90, 112, 122, 240, 291, 302, 329, 345, школе № 161.

- У меня третий ребёнок, который пойдёт в этот детский сад. Сейчас моей дочери два года. У меня трое детей. Старшие сын и дочь уже хотят в детсад. Мы рады, что дочь попала в ясельную группу в этом году. У меня ещё никто из детей не ходил в ясли. Хотелось бы выразить благодарность администрации детского сада, администрации города и депутатскому корпусу за благоустройство групп детского сада, в частности, младшей ясельной группы номер 2. Немного волнительно в этот раз. Старший и средний ребёнок пошли в сад немного в другом возрасте. Тем более приятно, что группа будет обновлена, будут новые игрушки, новая мебель, я думаю, ребёнку будет более интереснее находиться в новой обстановке, а родителям тем более, - поделилась многодетная омская мама Анастасия Пурышева.

Член комитета Омского городского Совета по финансово-бюджетным вопросам Алексей Саяпин рассказал, сколько средств выделено на ремонт этой группы:

- Детский сад №37 получил на открытие ясельной группы 1,5 миллиона рублей. Депутатский корпус поддержал выделение средств. Один миллион – на сам ремонт и 500 тысяч – на оснащение ясельной группы. На ремонтные работы для открытия 16 ясельных групп выделено 16,3 миллиона рублей. Я хотел бы поблагодарить депутатский корпус за то, что он поддерживает данное решение ведь бюджет города Омска социальный. Ещё 5 лет назад очередь была 3 тысячи человек в год – мы не могли обеспечить поток. Сейчас в детских садах появилась возможность для детей пойти раньше в детский сад, в ясельную группу, соответственно для родителей – пойти на работу и обеспечивать свою семью.

Заведующий детского сада Виталий Бородин пояснил, что работы в группе выполнены почти на 80%. Подготовлены стены и потолок, на полу - новый линолеум. Установлена сантехника, водонагреватель и другое оборудование.

- Новые столы, кровати, бельё, посуда, игрушки, шкафы - всё для полноценного времяпровождения детей в нашем учреждении. У нас была одна группа с детьми до трёх лет, теперь их две. Это очень востребовано для детей с 2-3 лет и с 3-4 лет. В основном детям именно этого возраста требуются места в детских садах, именно они наиболее востребованы. Родители будут, я думаю, довольны, что смогли устроить детей в ясельную группу, - отметил Виталий Бородин.

В Омской области в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия» особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, в этом году уже завершилось строительство пять детских садов общей сложностью на 840 мест. Строятся ещё два детских сада на 140 и 260 мест – в посёлке «Большие поля» и в микрорайоне «Прибрежный» соответственно.