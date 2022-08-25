В Омске водитель маршрутки переехал ногу мужчине

Фото: «ЧП Омск» во Вконтакте

Накануне вечером в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение из одной из городских больниц. Медики рассказали, что в приемное отделение медучреждения поступил 38-летний мужчина. Омич получил травмы в результате наезда маршрутки. Как установили полицейские, пострадавшему наехал на ногу водитель пассажирского микроавтобуса ГАЗ, который следовал по маршруту №344 (ТК Лента (Красноярский тракт)-Магистральный). Инцидент произошел в районе автобусной остановки на улице Семиреченской. В комментариях в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте» очевидец ДТП написал, что пострадавшему помогли подняться и сесть на лавку. По его словам, водитель маршрутки, сбивший мужчину, с места происшествия скрылся. Добавим, ранее под колеса маршрутки в Амурском поселке попал 83-летний пенсионер, тогда водитель не заметил мужчину при парковке. Пострадавшему также понадобилась медицинская помощь.