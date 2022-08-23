Трус не играет в хоккей: в подземке у «Арены» появилось стилизованное граффити

Новый рисунок появился в рамках V регионального фестиваля «Омский стрит-арт 2022» в подземном переходе у ледовой «Арены».

Здесь часть стен расписал художник Иван Крячко.

Он два месяца работал над эскизами. Не фанат хоккея, художник искал вдохновение в фотографиях дворовых хоккейных команд Омска, а на одном из рисунков изобразил своего брата.

Главная идея граффити, чтоб каждый нашел в нем что-то свое, а возможно и узнал себя. Рисунок занимает площадь двух стен, это около 200 квадратных метров.

- Фестиваль «Омский стрит-арт» проходит уже в пятый раз, и многие его граффити стали достопримечательностями Омска – это портреты Достоевского, Либерова, Белова, рисунки объектов природы и учреждений культуры на ограждениях.

Не будем забывать, что Омск – это не только культурная столица, но и спортивная столица Сибири. В рисунке мы видим историю становления человека в спорте – от детских игр во дворе до кубка Гагарина.

Также в граффити использованы устойчивые выражения, которые всем знакомы, такое, например, как: «Действия, а не слова», «Трус не играет в хоккей», подробно пояснила заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Полностью переход будет закончен к началу учебного года. Помимо художественного оформления, он получит новые ступени и потолки.