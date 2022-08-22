В Омске поймали полуголого мужчину, стащившего банковскую карту у ребенка

Фото: УМВД России по Омской области

Полиция сообщает о поимке 57-летнего омича, которого подозревают в краже банковской карты у 7-летнего ребенка. Его задержали у железнодорожного вокзала сотрудники ППС.

- Следователю подозреваемый рассказал, что обнаружил находку на улице Гашека и сразу же приобрел в магазине бутылку водки, сигареты и зажигалку. Хотел совершить еще одну покупку, но карта оказалась заблокирована, - уточнили в полиции.

Напомним, что с заявлением в правоохроанительные органы обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что ее дочь по пути в магазин потеряла банковскую карту, после чего на телефон стали приходить смс-сообщения о списании средств.

Сейчас на мужчину завели уголовное дело, за свои деяния он будет отвечать перед судом.