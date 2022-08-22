В омских кофейнях появились значки с логотипом «Омск»

Фото: соцсети.

Омичи заметили, что губернатор омского региона Александр Бурков и градоначальник Омска Сергей Шелест начал активно носить значок с логотипом «Омск». Подметив аксессуар, омичи стали активно искать, где можно приобрести такой же - и нашли! Брендированные значки теперь можно купить во многих городских кофейнях. В частности, в «Пряно-Румяно».

Сообщения об этом появились сразу в нескольких пабликах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Стоимость отличительного знака омича - 499 рублей. При этом сообщается, что значки выпущены ограниченным количеством. Некоторые из подписчиков уже купили новинку.

Фото: соцсети.

Отметим, что брендированная продукция, например, значки или браслетыдля новорожденных омичей с надписью «Омск - это мы», - изготовлены в рамках одноименного проекта, который на протяжении последних лет курирует региональное отделение партии «Единая Россия».

Благодаря проекту по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной», здесь появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.

А близ Омской крепости организаторы проекта установили фотобудку. Каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., где располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы». Фотобудка работает до конца лета. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Режим работы по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.