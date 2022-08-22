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Общество22 августа 2022 9:15

Двухлетняя девочка сломала руку, упав с горки в Омской области

В медучреждение ребенка экстренно доставила патрульная служба
Виктория КОВЕРНЕВА
Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Фото: стоп-кадр видео УМВД России по Омской области

Целая спецоперация развернулась в Омской области по спасению 2-летней крохи. Девочка упала с высокой детской горки и родители, не дожидаясь скорую, ринулись в больницу.

Путь был не близким, так как пострадавшую везли из Омского района. На дороге Омск - Нижняя Омка взволнованные родители встретили экипаж ДПС и попросили помощи.

- Девочка сильно плакала, родители были крайне взволнованы и напуганы, - уточнили в полиции.

Экипаж пересадил пострадавшую вместе с матерью в свой автомобиль и, включив проблесковые маячки и сирену, доставил ребенка детскую городскую поликлинику № 8 на улице Куйбышева.

Позже инспекторы узнали, что у малышки диагностировали перелом руки, и после наложения гипса ее отпустили домой.

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