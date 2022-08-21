В Омской области пьяный водитель без прав перевернулся на автомобиле

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

Вечером 20 августа в Оконешниковском районе Омской области нетрезвый водитель перевернул автомобиль. Сообщение о ДТП поступило в 18:55 часов в ОМВД России по Оконешниковскому району. В сообщении было оговорено, что в аварии пострадал сам водитель.

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

- Сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ-21063, мужчина 1985 года рождения, не имеющий права управления автомобилем, с признаками опьянения, двигаясь по полевому участку в направлении деревни Кочковатое Оконешниковского района, не справился с управлением и допустил опрокидыванием автомобиля, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области.

Фото: Госавтоинспекция Омской области.

В результате аварии водитель ВАЗа доставлен в медицинское учреждение. В отношении виновника аварии заведено административное делопроизводство по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами». Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.