Жительницу Омской области, которая убила трехмесячного сына, отправили на обследование к психиатру

Молодая женщина узнала об измене мужа и отомстила ему убийством общего сына.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Полиция Омской области пришла к выводу, что 20-летнюю женщину Горьковского района Омской области необходимо направить на психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, что с прошлой недели ее подозревают в убийстве собственного сына. Малютке было всего три месяца.
По данным следствия, родители малыша выпивали вместе с друзьями, в какой-то момент шумное застолье переросло в скандал. Хозяйка дома устроила истерику из-за того, что приревновала мужа. Она схватила на руки их общего ребёнка и назло мужчине с силой ударила младенца головой об пол. Перепуганный отец схватил малыша и бросился в больницу. Как теперь рассказывают соседи, крики мужчины слышала вся улица.
Подозреваемая. Фото: соцсети.
Несмотря на то, что врачи старались, как могли - помочь крохе они уже не смогли. После кончины ребенка мать взяли под арест. В ближайшее время ей предстоит визит в психиатрическую клинику.
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