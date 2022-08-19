Жительницу Омской области, которая убила трехмесячного сына, отправили на обследование к психиатру

Молодая женщина узнала об измене мужа и отомстила ему убийством общего сына. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция Омской области пришла к выводу, что 20-летнюю женщину Горьковского района Омской области необходимо направить на психолого-психиатрическую экспертизу. Напомним, что с прошлой недели ее подозревают в убийстве собственного сына. Малютке было всего три месяца.

По данным следствия, родители малыша выпивали вместе с друзьями, в какой-то момент шумное застолье переросло в скандал. Хозяйка дома устроила истерику из-за того, что приревновала мужа. Она схватила на руки их общего ребёнка и назло мужчине с силой ударила младенца головой об пол. Перепуганный отец схватил малыша и бросился в больницу. Как теперь рассказывают соседи, крики мужчины слышала вся улица.

Подозреваемая. Фото: соцсети.

Несмотря на то, что врачи старались, как могли - помочь крохе они уже не смогли. После кончины ребенка мать взяли под арест. В ближайшее время ей предстоит визит в психиатрическую клинику.

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