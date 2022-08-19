«2,5 тысячи уродов»: Владимир Соловьев высказался о сотрудниках компаний омского бизнесмена Шкуренко

Высказывания телеведущего часть отличаются резким тоном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне Владимир Соловьев в прямом эфире передачи «Полный контакт» вспомнил омского бизнесмена Виктора Шкуренко. Журналиста уже не в первый раз возмутило, что российский предприниматель пригласил на свой корпоратив шоумена Ивана Урганта, который ранее в своих социальных сетях осудил проведение специальной военной операции на территории Украины.

- Крупного бизнесмена из Сибири и Урганта связывают активные позиции против СВО. У него там 2500 человек работает. Сеть магазинов «Низкоцен», «Победа». Позволил же еще себе забрать такое название «Победа». Если эти 2,5 тыс. уродов поддерживают его позицию, то почему они до сих пор не воюют в Донбассе и не доказывают, что имеют право быть среди нас, - сказал в эфире Владимир Соловьев.

Напомним, корпоратив, вызвавший широкий резонанс, состоялся 22 июля этого года в Омске, но все равно никак не дает покоя столичному телеведущему - он уже не в первый раз выливает свое негодование на омского предпринимателя. При этом Виктор Шкуренко отвечает телеведущему гробовым молчанием.

В компании Шкуренко к тому же ранее сообщали, что о приглашении Урганта работники не знали до последнего: появление Ивана на сцене во время корпоратива стало для всех сюрпризом, кроме руководителя.