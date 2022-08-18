Зампред Госдумы РФ Александр Жуков: на ликвидацию свалок Омской области дополнительно направят 676 млн рублей

Член Высшего Совета Всероссийской политической партии «Единая Россия», Первый замредседателя Государственной Думы, депутат от Омской области Александр Жуков сообщил журналистам о решении Комиссии Федерального Собрания по перераспределению бюджета в 2022 году.

- Принято решение дополнительно направить 338 млн рублей в 2022 году, 203 млн рублей в 2023 году и 135 млн рублей в 2024 году на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде. Таким образом, всего на данное направление предусмотрено 634,6 млн рублей в 2022 году, 647,4 млн рублей в 2023 году и 135 млн рублей в 2024 году, - отметил Александр Жуков.

Прокомментировал такое решение и заместитель председателя комитета Омского городского Совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Андрей Никитин. Депутат отметил, что важна инициатива, которая исходит от муниципалитетов, а это - важная совместная работа федерального правительства, правительства Омской области, мэрии и депутатского корпуса.

- Ликвидация незаконных свалок - важное направление совместной работы и областного правительства, и мэрии, и депутатов городского Совета. За последние годы совместными усилиями мы сдвинули решение проблемы с мертвой точки, и теперь получаем дополнительные финансовые ресурсы. Это позволит ещё больше продвинуться в наведении порядка в этой сфере, и вопрос первоочередной - он имеет и экологическое, и социальное значение, - уверен Никитин.