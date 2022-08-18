Лидер омских единороссов Сергей Шелест рассказал о проекте меценатства

В Омске по инициативе главы города, секретаря местного отделения «Единой России» Сергея Шелеста реализуется проект меценатства, когда предприниматели оказывают поддержку образовательным и культурным учреждениям. Первое подобное соглашение было подписано с директором «Промстройкомплект-Сервис» Шамилем Шихмирзаевым, взявшимся отремонтировать спортзал и поменять окна в гимназии № 85.

- В моем понимании современный меценат — это человек, готовый направлять свои средства на социально важные направления: образование, культуру, спорт. Человек, который не просто делает бизнес и зарабатывает на какой-то территории, а вкладывается в ее развитие. Нельзя все время только брать, нужно и отдавать что-то, ведь мы живем все в одном общем доме — нашем городе и от вклада каждого из нас зависит его жизнь, - сказал Сергей Шелест.

Уже ведется разработка концепции присвоения почетного звания «Меценат города Омска». По предложению Сергея Шелеста создана рабочая группа, которой предстоит сформировать пакет документов для нового созыва Омского городского Совета. В них будет прописан порядок присвоение звания и критерии оценки. Помощь образовательным учреждениям оказали директор ГП «Стройподряд» Сергей Оркиш, учредитель ООО «Продтехнологии» Олег Неверов, депутат Законодательного Собрания Омской области, член фракции «Единая Россия» Ашот Татоян, учредитель ООО «Сибирский провиант» Юрий Чащин.

- Думаю, на одном из осенних заседаний соответствующее решение будет принято. Ведется работа и по разработке атрибутов: свидетельства и памятного знака «Меценат города Омска». Как только будет что показать, мы обязательно это сделаем, - отметил мэр Омска, секретарь омского отделения «Единой России» Сергей Шелест.

На сегодня соглашения о меценатстве заключены по шести учреждениям – гимназии № 85, лицею № 74, школе № 8, школе № 15, школе № 144 и школе № 53, центру творчества «Созвездие» и детской школе искусств № 10.