Не пролив ни капли: 26 августа в Омске выберут лучшего водителя такси, в том числе по маневрированию

26 августа в Омской области состоится региональный этап V Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России – 2022». Официальное открытие мероприятия пройдет в 12:00 часов на территории Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета.

- Водителям предстоит ответить на вопросы о знании ПДД, истории региона, дорожной городской сети, расположении региональных достопримечательностей, законодательстве о такси, основы оказания первой помощи пострадавшим при ДТП, устройство легкового автомобиля и технического обслуживания, - сообщили организаторы состязания.

Участники будут маневрировать, ставить детское кресло на время, ехать по«змейке» передним и задним ходом, выполнят «параллельную парковку», «бокс», «разворот в ограниченном пространстве», «бордюр», повороты на 90 градусов передним и задним ходом, «стоп-линию».

Основные критерии - скорость и плавность вождения. Для оценки плавности на крышу автомобиля каждого участника будет поставлен стакан с водой. Бонусные очки начислят тем финиширует, не расплескав воду.

По итогам выберут тройку лидеров и раздадут денежные призы - 5, 10 и 15 тысяч рублей. Абсолютный чемпион отправится на всероссийский этап аналогичного конкурса.

Отметим, что к конкурсу допускаются водители, официально работающие в таксопарке или ИП, имеющие разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Также у претендента должны отсутствовать грубые нарушения ПДД в течение 2022 года.

Организаторами выступают Общественный Совет по развитию такси, Министерство транспорта РФ, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения УМВД России и Комитет по транспорту и строительству Государственной Думы РФ при поддержке Правительства Омской области и регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства.