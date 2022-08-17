Ловись, рыбка: в Омской области краснокнижную стерлядь ловят сетями

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Несмотря на все запреты, омичи продолжают нарушать закон по охране природы. С момента открытия рыболовного сезона жители региона нарушили этот закон 8 раз. А один из омичей, при том неоднократно судимый ранее за браконьерство, был задержан правоохранителями за ловом краснокнижной стерляди 80-метровой сетью. Он вышел в реку на моторной лодке в районе поселка Николаевка.

- При проверке у мужчины найдены три стерляди на сумму 13 тысяч рублей. На мужчину заведено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства и запрещенных орудий лова», и в качестве наказания ему может грозить до двух лет лишения свободы, - пояснили в пресс-службе Омского ЛУ МВД России.

Кроме того, близе поселка Фадино Омского района также были задержаны двое мужчин за браконьерством. Жители региона 43 и 44 лет также использовали моторную лодку и сеть, только 30-метровую. Их улов стердяди тоже составил три экземпляра.

Как было сказано выше, в 2022 году заведено 8 аналогичных дел по факту незаконного вылова рыбы, изъято более 500 метров сетей и 80 экземпляров рыбы.

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