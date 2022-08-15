За полтора месяца в первый омский вытрезвитель доставили более 400 человек

За полтора месяца работы первого вытрезвителя в Омске, туда было доставлено более 400 человек, а 3 пришли за помощью сами. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

- При организации работы отделения по вытрезвлению мы тесно взаимодействуем с коллегами из УВД, которые доставляют омичей. Основное отличие от вытрезвителей, которые работали в советское время, это принцип добровольности. Человеку оказывают помощь только с его согласия», - рассказал глава ведомства Владимир Куприянов.

В вытрезвителе имеется все необходимое для оказания медицинское помощи, доставляемым сюда жителям города: специально оборудованные комнаты с отдельными кроватями, медицинский кабинет, сейф для хранения личных вещей и необходимые санитарные помещения. Покинуть учреждение самостоятельно можно только после полного вытрезвления. До этого момента находящегося там омича могут забрать его родственники.

Напомним, это пока единственный в Омске и области вытрезвитель. Еще несколько планируется открыть в других районах города в случае успешной работы этого.