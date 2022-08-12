Омский хирург Лысенко рассказал, какая помощь врачей нужна в Донбассе

Заведующий хирургическим отделением № 3 Клинического медико-хирургического центра Сергей Лысенко раскрыл подробности поездки в Донбасс. Сейчас навыки любого медика там в большой цене.

В Омской области продолжается набор в именные батальоны региона. Сейчас есть вакансии для врачей в роте медицинского обеспечения «Омь». Они будут оказывать помощь солдатам вооруженных сил РФ вдали от линии фронта. Подробности можно узнать по телефону 122.

В июле группа омских врачей побывала в Луганске. Поездку организовала партия «Единая Россия», возглавившая все гуманитарные проекты помощи ЛНР и ДНР. Вместе с главным врачом Клинического медико-хирургического центра Вадимом Бережным и главным врачом онкодиспансера Дмитрием Маркеловым в Донбасс ездил хирург Сергей Лысенко. Он рассказал, как организована работа в Луганской республиканской больнице.

- Вся Луганская республиканская больница в данный момент занимается лечением раненных пациентов. Мы сразу спросили, нужны ли свободные руки, поэтому с самолета отправились оперировать. Есть нужда и в медикаментах, и в перевязочном материале. Пациентов много, есть тяжелые, но самое главное, что жители Донбасса нуждаются в руках врачей, в рабочей силе и грамотных специалистах, которые могут оказывать помощь на месте и лечить больных, - сказал Сергей Лысенко.

Омским врачам в Донбассе пришлось вспомнить тонкости военно-полевой хирургии, с которыми в каждодневной практике сталкиваться не приходится. Заведующий хирургическим отделением № 3 КМХЦ отмечает, что на месте специалисты быстро учатся необходимым навыкам.

- Военно-полевая хирургия всегда вела к развитию хирургии в целом. Для студентов – это бесценно. Если туда окунуться, то можно очень быстро профессионально вырасти. Хирурги, травматологи – очень нужны Донбассу. Люди работают круглосуточно. У них дежурства идут через день. Физически и морально – это очень тяжело, поэтому сменить коллегу за операционным столом – в этом настоящая поддержка, - резюмировал он.

Частыми травмами и ранениями в Донбассе являются случаи, когда ребенок подрывается на мине или в него попадает осколок. Со всеми этими ужасными последствиями агрессии против Донецкой и Луганской народных республик пришлось столкнуться омским врачам.

- Если выйти из приемного отделения Луганской больницы и постоять, то ты увидишь ребенка на костылях, без ноги. Это очень маленькие дети возраста 5,7, 10 лет. Очень печальное зрелище. Дети, которые лечились в Луганской больнице организовали конкурс рисунка. Всё в этих работах пронизано темой мира, тем, что нужно оставить войну. Когда ты смотришь на эти рисунки, то ты понимаешь, что дети по-настоящему правы – необходимо наладить мирную жизнь, - отметил хирург Сергей Лысенко.

Для того, чтобы вступить именные роты Омской области, нужно обратиться по короткому номеру телефона «122» или в пункт отбора по адресу улица 8-я Марьяновская, 1 А.

Отметим, врачам не нужно заключать контракт с министерством обороны России на три года, как это было раньше. Губернатор Омской области Александр Бурков договорился с военным ведомством, что соглашение для членов роты «Омь» будет рассчитано на шесть месяцев. При этом для медиков на время службы по контракту сохраняются их рабочие места. Трудовой кодекс по заявлению работника позволяет в таких случаях оформлять отпуск за свой счет на срок до года.

Также по решению главы региона бойцам именных батальонов Омской области единовременно выплачивается 100 тыс. рублей. Деньги вносятся на депозитный счет, с которого их может снять через три месяца либо сам контрактник, либо его доверенное лицо. Зарплата от Минобороны РФ при нахождении в Донбассе составляет от 130 тыс. рублей.

Участнику специальной военной операции присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32 %, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50 % при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и отпуск без сохранения заработной платы на срок до 35 дней в году. Традиционно ветеранам боевых действий предоставляются путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Потерял 4,5 литра крови: омские врачи спасли парня, нога которого держалась на кости

В Омске 16-летнему парню перерезало ногу оконным стеклом (подробнее...)