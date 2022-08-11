В небе над Омской областью пролетит метеорный поток Персеиды

Фото: Омский планетарий во Вконтакте

Целый ряд астрономических событий ждет Омскую область уже в ближайшие дни. Омский планетарий сообщает о грядущем звездопаде, который состоится в ночь с пятницы на субботу.

- В ночь с 12 на 13 августа максимум метеорного потока Персеиды. Смотрите в ночное небо, загадывайте желания, - пишут астрономы.

Руководитель местного планетария Владимир Крупко уже собирает выездную экспедицию для наблюдения за звездопадом. Правда, мероприятие состоится в 160 км от Омска по Муромцевскому тракту. Увидеть неординарное явление там можно будет через специальное оборудование.

К слову, еще через несколько дней Старун войдет в противостояние с Солнцем, а это значит, что самую красивую планету будет хорошо видно даже невооруженным глазом.