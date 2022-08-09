Пешком из Казани в Барнаул: До Омска дошли неравнодушные волонтёры , которые по дороге собирают деньги на лечение ребенка

От указанной суммы осталось собрать около 49 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале августа в Омск из Казани пешком пришли волонтёры Марат Сабирзянов и Рушан Агишев. Несмотря на сложный путь, пройти который не представляется возможности, мужчины его продолжают. Их главная цель - привлечь внимание людей к тяжелой болезни 4-летней Маруси Я.

Марат Сабирзянов занимается изучением спинальной мышечной атрофии второго типа с 2020 года и параллельно помогает всем, страдающим этим недугом. Именно этот диагноз поставили девочке при рождении.

- На протяжении двух лет я занимаюсь детьми с подобным диагнозом и вник в эту проблему. Знаком со многими семьями и поддерживаю с ними связь. Своих детей у меня нет и поэтому я решился пойти на такой шаг. Рассказал приятелю и он решил составить мне компанию, - рассказывает мужчина.

Волонтер Марат Сабирзянов в Омске возле цирка. Фото: rusovok.ru.

В свой пеший поход волонтёры направились 23 июня. Марату и Рушану необходимо во время пути собрать 121 миллион рублей на лекарство, необходимое для лечения болезни Маруси. Когда волонтёры проходили через Омск, оставалось собрать от указанной суммы около 49 миллионов рублей.

На данный момент девочка получает лечение и профилактические медицинские мероприятия от благотворительного фонда, но эта помощь продлится только до ее совершеннолетия. Дальше нужно будет искать другую посильную помощь. Поэтому, чтобы ребенок не страдал долгие года, Марат нашел лекарство, которое вводится единожды. Собственно, на него и собирают деньги.

- Сбор идёт уже 1,5 года. Из-за новостей про появление фонда рядом с Марусей сборы упали. Люди понадеялись на фонд. С меценатами тоже стало сложнее, им повысили налоги, — отмечает Марат.

Мужчины вышли из родного города без денег и с одной палаткой. Они рассказывают, что добираются на хлебе, воде и помощи других людей.

- Иногда нам дают чай, выпечку, 50 рублей. Если у нас есть хлеб, то просим кипяток. В магазинах в городе покупают еду в дорогу, но всё очень дорого. Едва хватает на день, — рассказывает волонтёр.

Ночевать мужчинам приходилось на вокзалах. Пройдя около двух тысяч километров, они устали тащить и палатку, и её пришлось оставить. Неравнодушные омичи оказали помощь и предоставили им другую. Сейчас мужчины направляются в Новосибирск. До Барнаула им останется пройти 876 километров.