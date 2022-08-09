Омск стал вторым городом России по росту стоимости аренды жилья

На второй строчке студенческий город Новосибирск. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

По росту стоимости аренды жилья вторым городом России стал Омск. К такому выводу пришли аналитики компании «Этажи». Об этом пишут «Известия».

Цены выросли буквально за последний месяц на однокомнатные квартиры. Стоимость аренды выросла на 2,5%, лидером с 3,4% стал Новосибирск.

- Осенью традиционно наблюдается пик спроса, особенно на наиболее доступные варианты, квартиры по адекватным рыночным ставкам сдаются максимально быстро. И чем больше приезжих студентов в городе, тем активнее растет спрос и сокращается доля дешевых квартир, что ведет к тому, что средняя цена аренды становится больше, - поясняет специалист Ольга Павлинова.

Что касается столицы нашей необъятной, там аренда однокомнатных квартир за прошлый месяц заняла 10-е место, ставки аренды в столице выросли на 0,5%.