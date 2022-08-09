О расширении перечня ТСР, доступных по электронному сертификату

При оформлении электронного сертификата к карте «МИР» привязывается определенная сумма, которую можно потратить на конкретный вид товара.

Электронный сертификат работает как обычная банковская карта, средства за товар перечисляются напрямую продавцу. Предельную стоимость товара определяет ФСС по результатам последней закупки (госконтракту) на аналогичные товары, работы или услуги, в рамках которой поставщик осуществил не менее чем одну поставку товара в регионе.

Минтруд России с 1 июня 2022 года расширил перечень технических средств реабилитации (ТСР), доступных к приобретению по электронному сертификату. Список пополнился 53 позициями и насчитывает уже более 240 различных наименований средств реабилитации. Раньше такие средства реабилитации можно было получать только в натуральном виде от фонда социального страхования (ФСС), либо приобретать самостоятельно с последующим возмещением затрат. В частности теперь с помощью электронного сертификата граждане с инвалидностью смогут купить современные специальные телефоны, телевизоры с телетекстом для скрытых субтитров, экзопротезы молочной железы, глазные протезы, чехлы на культю к протезам верхних и нижних конечностей, а также специальные средства при нарушении функций выделения.

С помощью электронного сертификата средства реабилитации можно приобретать как в офлайн-магазинах – таких уже более 1,2 тыс., так и в интернет-магазинах с доставкой до ближайшего пункта выдачи или курьером на дом. Сейчас насчитывается уже 55 интернет-магазинов, доля покупок в которых превысила 29 %. Больше всего покупок по электронному сертификату приходится на коляски, ортопедическую обувь и слуховые аппараты. Выбрать наиболее подходящее средство реабилитации можно, в том числе в электронном каталоге ФСС (https://ktsr.fss.ru/). Сейчас в каталоге представлены уже более 4,5 тыс. различных товаров у 338 производителей и поставщиков.

Оформить электронный сертификат можно дистанционно через портал Госуслуг, а также при личном визите в отделения ФСС и МФЦ.

Врач-методист организационно-методического отдела ФКУ «ГБ МСЭ по Омской области» Минтруда России Недосекова И.В.