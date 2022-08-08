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Общество8 августа 2022 5:46

Авария в центре Омска унесла жизнь 73-летнего пенсионера

Мужчина врезался в забор и столб линии электропередачи
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Водитель умер до приезда скорой помощи

Водитель умер до приезда скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь на 8 августа в Центральном округе Омска произошло ДТП, которое унесло жизнь 73-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

На месте сотрудники установили, что пожилой водитель на своём автомобиле «Датсун он-ДО» двигался по улице Челюскинцев и в районе пересечения с улицы Пристанционная врезался в забор и столб линии электропередачи.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полиция проводит проверку.

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