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Общество7 августа 2022 8:21

Омские чиновники расселят вековой дом до 2029 года

Двухэтажный дом должен прослужить ещё 7 лет
Ольга ЦВЕТАТИЙ
Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Фото: 2ГИС

Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Фото: 2ГИС

В Омске на улице Академика Павлова многоквартирный дом №7 признали аварийным. Постановление об этом опубликовано на сайте мэрии от 2 августа.

Его состояние 15 июля оценила профильная комиссия. Дом признали подлежащим сносу. Переселить жильцов обязаны до 31 декабря 2029 года. Контролировать ход работы будет директор омского департамента строительства Сергей Козубович.

Отметим, кирпичное здание в Ленинском округе имеет два этажа и столько же подъездов. Построено оно в 1927 году.

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