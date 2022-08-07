В Омской области водитель сбил пенсионера и скрылся

Пенсионер остался жив Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске водителя легкового автомобиля объявили в розыск. Он сбил 71-летнего пенсионера и скрылся с места происшествия.

Авария произошла в Таврическом районе. Предварительно установлено, что неизвестный на «Тойоте Короне Премио» ехал по улице Лермонтова в селе Прииртышье. В районе дома №29 наехал на пешехода и скрылся.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Сейчас полиция пытается найти и задержать водителя иномарки.

Очевидцев происшествия просят позвонить по телефонам: 8 (3812) 79-35-04, 79-20-10, 8 (3812) 79-33-00 или 102.