ДТП с двумя пострадавшими произошло в Ленинском округе Омска

В тройном ДТП пострадали два пассажира. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Ленинском округе Омска 37-летний водитель автомобиля «Тайота» врезался в пассажирскую маршрутку. Информацию сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сотрудники установили, что после столкновения с пассажирской «ГАЗелью» легковушка влетела в автомобиль «Hyundai Solaris», который стоял рядом. Известно, что в салоне маршрутного такси находились 8 пассажиров.

В результате аварии пострадала 62-летняя пассажирка газели и 11-летняя девочка, которая была в салоне «Toyota». Сейчас они находятся под присмотром врачей. Правоохранители выясняют все детали ДТП.