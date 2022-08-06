Неадекватные маневры: по омским трассам гнали два пьяных шофера большегрузов

Покраснение лица один из водителей списывал на высокое давление, «двести двадцать», пояснил он. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 августа омская полиция сообщила о задержании двух пьяных водителей фур, которые проезжали через Омскую область. Один из них ехал по автодороге Челябинск-Новосибирск. Он совершал неадекватные маневры прямо на дороге, чем привлек внимание других водителей. Очевидец пожаловался на его действия встретившемуся на трассе экипажу ДПС. Вот только сам водитель наивно полагал, что шоферу фуры просто стало плохо, он и подумать не мог, что тот в стельку пьяным гонит большегруз по оживленной трассе.

- Полицейские проследовали в указанном направлении. Через некоторое время сотрудники полиции обнаружили данный грузовой авто и остановили его. Вышедший из салона транспортного средства мужчина 1979 года рождения находился в сильной степени опьянения. Он с трудом стоял на ногах, не сразу смог выговорить свою фамилию и имя. Несвязной речью водитель КамАЗа рассказал, что едет из рейса из города Барабинска домой - в город Оренбург, - сообщила пресс-служба полиции.

Мужчине сразу предложили пройти медосвидетельствование, но он предсказуемо отказался от процедуры. На него завели дело об административном нарушении, санкция предусматривает лишение прав на полтора-два года.

Самое печальное, что в тот же день на другой автодороге Тюмень-Омск в условиях сильного задымления в Крутинском районе водитель газели въехал в легковушку и, чтобы избежать встречи с полицией, покинул место происшествия, причем, на поврежденном автомобиле.

Полицейские несознательного шофера все равно поймали. Выяснилось, что он - житель Республики Татарстан и везет груз из города Казани в город Томск. Признаки опьянения - налицо. Да и сам водитель сознался в том, что пил в дороге. Вот только от освидетельствования тоже отказался. Его административное дело также расследуется, и мужчину тоже ждет штраф и лишение прав.

Оба грузовых автомобиля изъяли и отправили на штрафстоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Омской области в ДТП погиб 66-летний пенсионер

Водитель внедорожника не справился с управлением (подробнее...)