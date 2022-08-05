В Омской области в ДТП погиб 66-летний пенсионер

Фото с места аварии на автодороге Колосовка — Чапаево. Фото: УМВД по Омской области

5 августа в Колосовском районе Омской области на автодороге Колосовка — Чапаево произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в пресс-служба областного Управления МВД.

Следствие установило, что 60-летний водитель с двумя пассажирами ехал по дороге и в районе 33 километра не справился с управлением. Внедорожник перевернулся прямо на проезжей части.

В результате 66-летний пенсионер, который находился в машине, скончался от полученных травм на месте аварии. Водитель и ещё один пассажир доставлены в больницу.

Сотрудники проводят проверку. Отметим, что за сегодня это уже второй случай гибели пенсионера в ДТП. Утром в Советском округе при столкновении двух иномарок погиб 70-летний мужчина.