Взорвал квартиру и чуть не убил соседских детей: омич пытался свести счеты с жизнью

Фото: СУ СКР по Омской области

54-летний житель Амурского поселка пытался покончить с собой и навредил соседям. Происшествием занимается омская полиция, расследование начало региональное управление Следственного комитета.

Все произошло около 3-х часов ночи на улице Краснознаменной. Языки пламени вырывались из квартиры на третьем этаже. Как сообщают правоохранительные органы, зачинщиком трагедии стал омич, который включил газ в квартире.

- Врачи диагностировали у него ожог дыхательных путей, ожоги тела 2 степени, травматическую ампутацию пальца стопы, - уточняют в УМВД России по Омской области.

По данным Города55, мужчина находился в сильнейшей депрессии после увольнения с работы. Он даже пытался лечь в психушку, но его туда не приняли. От отчаяния омич решил свести счеты с жизнью.

Но из-за его халатности и бездумных действий пострадали соседские дети. Как сообщают в следкоме, испугавшись пожара, 16-летняя соседка выпрыгнула из окна с 5 этажа, полуторагодовалому ребёнку понадобилась помощь из-за отравления продуктами горения.

Сейчас правоохранительные органы и следствие устанавливают детали произошедшего. Заведено уголовное дело.