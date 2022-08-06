В Омске наградили почетных граждан города

Праздничные мероприятия продлятся до конца дня. Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Омск отмечает 306-ю годовщину со дня образования города. Торжественные мероприятия начались в 10.00 в Омской крепости. Со словами поздравления обратился мэр Сергей Шелест.

- Омск - город с особым сибирским характером. Он во все времена являлся опорой России. Сегодня на этой земле более 300 лет проживают люди разных национальностей и разных культур и мы вместе строим настоящее будущее для наших детей, опираясь на опыт наших отцов и дедов, - обратился к гостям праздника градоначальник. - Всех с праздником. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Городу Омску - процветания

В рамках тожественного открытия празднования мэр Сергей Шелест и председатель Горсовета Владимир Корбут вручили знаки отличия почетным гражданам города бизнесмену Геннадию Фридману и Олимпийскому чемпиону Александру Кузюкову.