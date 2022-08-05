Куда пойти в День города: список праздничных локаций в четь 306-ой годовщины Омска

Фото: Александр Кудринский

6 августа Омск отметит свой 306 день рождения. Для жителей и гостей города подготовили праздничную программу, которая стартует с самого утра.

СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

08.15 - церемония открытия Сибирского Международного марафона-2022

17.30-18.30 - фестиваль-конкурс исполнителей от «Радио-Сибирь»

18.30-19.20 - праздничная концертная программа звезд омской эстрады Алексея Гализдры и «Коллекция бабочек»

19.20-20.20 - праздничная концертная программа звезды российской эстрады – «ВИВА»

20.20-20.57 - награждение победителей Сибирского международного марафона-2022

20.57-21.10 - поздравление омичей с Днем города губернатором Омской области Александром Бурковым и мэром города Омска Сергеем Шелестом

21.10-22.00 - праздничная концертная программа звезды российской эстрады – группы «Дискотека Авария»

22.00-22.05 - Фейерверк.

ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ

12:00 - торжественное открытие празднования Дня города Омска. Старт праздничным мероприятиям на «Омской крепости» даст церемония чествования омичей, удостоенных звания «Почетный гражданин города Омска» с участием губернатора Омской области Александра Буркова, мэра города Омска Сергея Шелеста, председателя Горсовета Владимира Корбута и гостей города.

13.00 -Фестиваль национальных культур «Легенды родного края». В фестивале примут участие национально-культурные центры нашего многонационального города.

17:00 до 22:00 концертная программа муниципальных концертных коллективов «В семье большой, в семье единой!».