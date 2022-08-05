Отставка председателя омского облизбиркома Алексея Нестеренко подтвердилась

Фото: омский облизбирком

За месяц до выборов с поста председателя облизбиркома уходит Алексей Нестеренко. 5 августа он написал заявление об увольнении и поблагодарил коллег за совместную работу.

Как рассказали в областной структуре, Нестеренко принял решение уйти на пенсию, чтобы посвятить время семье и любимому хобби. Для четкого функционирования избиркома, по мнению руководителя, он собрал достойную команду.

- Важным достижением в работе комиссии, мне кажется, является осознание собственной роли в избирательной кампании. Понимание, что не комиссия главная на выборах. Главные – избиратели и кандидаты, мы только посредники между ними. И наша задача всего лишь помочь людям сделать правильный выбор, но сделать это так, чтобы они знали, что это действительно их собственный выбор, а не «так подсчитали», - поделился мнением Нестеренко.

Напомним, Алексей Нестеренко родился в городе Омске 1 июня 1958 года. Окончил высшую школу милиции, работал в органах. С 1994 года связал жизнь с избиркомом. Имеет государственные награды за различные достижения.