В центре Омска появился современный скейт-парк под открытым небом

Строительство началось осенью 2021 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Социальным партнёром проекта стала Омская региональная Федерация роллер-спорта.

Открытие состоялось при участии представителей ОНПЗ и глав регионального правительства и администрации Омска. Комплекс высоко оценили райдеры: бетонная площадка содержит полный набор фигур для трюков. Здесь могут заниматься роллеры, скейтеры, велосипедисты BMX и любители самокатов. Облагороженная территория площадью более 2,6 тысяч квадратных метров рядом с Комсомольским мостом будет отличным местом отдыха и спорта.

«Новое молодёжное пространство в центре Омска — отличное решение для развития городской среды и наполнения её популярными среди омичей активностями. Считаю, мы делаем большой шаг и на пути продвижения в регионе экстремальных видов спорта — у нас много ребят и девушек, которые увлекаются ими. Теперь благодаря Омскому НПЗ у них появилась современная площадка и условия для роста. Предприятие активно участвует в развитии инфраструктуры Омской области. Это особенно значимо для молодежи, которой важно видеть свое будущее в Омске», — отметил губернатор Омской области Александр Бурков.

А в День города скейт-парк станет одной из праздничных площадок, открытой для всех желающих. Некогда заброшенный пустырь превратили в комплекс с профессиональными тренировочными зонами для отработки трюков. Здесь могут заниматься спортсмены всех уровней мастерства.

«Знаменательно, что открытие скейт-парка совпало с днем рождения нашего города. Хочу выразить за это особую благодарность Омскому НПЗ. Такие проекты действительно значимы, поскольку открывают для омичей новые возможности в родном городе. Теперь, когда появился такой современный комплекс, желающих заниматься этими видами спорта, несомненно, станет еще больше. Пусть занятия спортом принесут омским экстремалам еще больше позитивных эмоций», — сказал мэр Омска Сергей Шелест.

Новая локация позволит не только прокачать свои спортивные навыки, но и станет точкой притяжения молодых людей. Омский НПЗ ежегодно реализует многочисленные проекты по развитию спорта.

«Мы изначально задумали скейт-парк не только как тренировочную площадку, но и как место притяжения для всех горожан. Важно, чтобы люди чувствовали себя комфортно в родном городе, чтобы у них были возможности для самосовершенствования в спорте и в других сферах жизни. Теперь у омских любителей экстремальных видов спорта есть профессиональная тренировочная площадка. Надеюсь, регулярные тренировки в этом скейт-парке помогут молодым спортсменам добиться успехов в любимом деле. Наше предприятие продолжит поддержку социальных проектов, чтобы наш родной Омск был городом, где хочется жить, работать и достигать новых высот», - сказал гендиректор АО «Газпронефть – ОНПЗ» Олег Белявский.

Площадка возводилась в соответствии с современными стандартами мирового уровня и является одной из лучших в Сибири. Скейтпарк обрамляют газоны, пешеходные дорожки, скамейки с навесами, светильники и перголы. Для судей и участников спортивных состязаний возведены трибуны. В конце сентября посадят липы и 250 кустов барбариса. Скейт-парк грамотно интегрирован в окружающую среду: подрядчики воспроизвели ограждения, уже существующие на улице Бударина. Путепровод рядом украсило граффити с зашифрованными в нем символами скейт-культуры. Это результат коллаборации музея «Искусство Омска», программы «Родные музеи» и творческого объединения омских художников.