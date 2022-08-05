Экс-прокурор Омской области Александр Лоренц ушел в отставку в Ставрополье

Сейчас и.о. руководителя прокуратуры Ставрополья значится Николай Борозенец. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно об отставке прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Уроженец Омска и бывший прокурор омского региона написал заявление по собственному желанию.

Инсайдеры сообщают, что Лоренц покинул пост из-за принципиальной позиции против застройки особо охраняемых природных территорий. Ранее телеграм-канал «ОмскЦентрСилы» писал, что жители южного региона создали петицию, чтобы омича оставили на должности.

- Реформа затеянная Лоренцом не заставила себя долго ждать: жёсткий контроль в природоохранном направлении, громкие коррупционные чистки в структурах региональной власти, контроль реализации национальных проектов. Он беспощадно бил по рукам казнокрадам. Впервые за историю новейшего Ставрополья прокурор Александр Лоренц оказался независим от местных кланов и политических группировок, - писала инициативная группа.

Наверняка, Лоренц не стал дожидаться уголовного дела, которое бы на него завели за неподчинение, поэтому и решил оставить либеральные попытки отстоять права обычных граждан.

Новым руководителем прокуратуры Ставрополья стал Николай Борозенец, уроженец Краснодарского края и первый заместитель Александра Лоренца.