70-летний пенсионер устроил смертельную аварию в промзоне Омска

Фото: Госавтоинспекция

Страшная авария произошла сегодня 7 утра на улице Губкина. В ДТП пострадали трое, еще один погиб. Судя по фото, опубликованным Госавтоинспекцией, стало чудом, что некоторые участники происшествия выжили.

Виновником аварии, по предварительным данным, стал 70-летний водитель «Киа Рио». Он выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество в движении «Фольксваген Поло».

Фото: Госавтоинспекция

- В результате ДТП водитель «Киа» от полученных травм скончался на месте происшествия, его пассажир, мужчина 1994 г.р., а также водитель и пассажир автомобиля «Фольксваген», женщина 1981 г.р., доставлены в медицинское учреждение, - пишут в ГИБДД по Омской области.

Пока следователями продолжается проверка, выживших участников аварии продолжают спасать врачи.