Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 августа 2022 11:05

Туманы и дожди придут в Омск на ближайших выходных

При этом, температура воздуха по-прежнему сохранится на уровне +30 градусов
Виктория КОВЕРНЕВА
В воскресенье на целые сутки могут прийти осадки.

В воскресенье на целые сутки могут прийти осадки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На ближайших выходных в Омск придут туманы и дожди. Прогноз погоды на несколько дней опубликовало Обь-Иртышское управление.

Судя по всему, благоприятной погода будет только в пятницу. 5 августа днем ожидается до +29°C, в ночные часы воздух прогреется до +13°C. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В субботу днем пойдет кратковременный дождь, температура составит + 25...+ 30°C. Ночью местами туман, + 8...+ 13°C. Ветер северо-западный до 11 м/с. Местами туман.

7 августа осадки ожидаются на протяжении всего дня. Температура днем составит + 22...+ 27°C. Ночью до +15°C. Местами гроза, в отдельных районах туман.

КАРТИНА ДНЯ