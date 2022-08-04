Туманы и дожди придут в Омск на ближайших выходных

В воскресенье на целые сутки могут прийти осадки. Фото: Иван МАКЕЕВ

На ближайших выходных в Омск придут туманы и дожди. Прогноз погоды на несколько дней опубликовало Обь-Иртышское управление.

Судя по всему, благоприятной погода будет только в пятницу. 5 августа днем ожидается до +29°C, в ночные часы воздух прогреется до +13°C. Осадков не прогнозируется, ветер северо-восточный 6-11 м/с.

В субботу днем пойдет кратковременный дождь, температура составит + 25...+ 30°C. Ночью местами туман, + 8...+ 13°C. Ветер северо-западный до 11 м/с. Местами туман.

7 августа осадки ожидаются на протяжении всего дня. Температура днем составит + 22...+ 27°C. Ночью до +15°C. Местами гроза, в отдельных районах туман.