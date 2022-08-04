Юношеский рэкет: малолетки прямо на улице Омска ограбили школьника

Несовершеннолетние могут лишиться свободы на 7 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

На улице 1-я Брянская в Омске 15-летний школьник лишился своего имущества из-за дерзких сверстников. Двое мальчишек попросили у прохожего закурить, а потом ограбили.

Все произошло вечером. Парень возвращался домой, но тут к нему пристали два незнакомца. 13-летний и 14-летний омичи сначала попросили сигарету, получив отказ, они избили мальчишку.

Свое преступление злоумышленники пополнили грабежом, отобрав у пострадавшего беспроводные наушники и другое имущество общей стоимость 15 тысяч рублей.

- Следователи совместно с полицейскими выяснили, что к содеянному причастны трое подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточняют в региональном Следственном комитете.

Двум малолетним преступникам грозит до 7 лет лишения свободы.