Главврач омского государственного медцентра Вадим Бережной знает, как заработать медикам после ковидных выплат

В период, когда коронавирус отступил и снизилась нагрузка медперсонала, многие омские медики перестали получать дополнительные выплаты за свою работу. Но это совсем не значит, что источники иссякли, считает главный врач Клинического медико-хирургического центра Минздрава Омской области, секретарь политсовета омского регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной.

Сейчас омским медикам предлагают подписать контракт с министерством обороны России и отправиться в Донбасс в составе именного батальона региона – роты «Омь». Требуются фельдшеры, медицинские сестры и иные представители среднего медицинского персонала. При направлении на территорию Донецкой и Луганской народных республик для обеспечения деятельности вооруженных сил РФ платят от 130 тысяч рублей в месяц.

- Министерство обороны России предлагает сейчас средства значительно большие, чем медики получали в ковидных госпиталях. Коллеги прошли нелегкое испытание в период пандемии. Они перестали бояться и поняли, что свои задачи можно выполнять в разных условиях. Та поддержка, которую гарантирует Минобороны РФ при выполнении работы в Донбассе, это выплаты достойного уровня. Средний медицинский персонал может получить и больше, если будет работать в непосредственной близости от линии фронта. Об этом прямо говорят в военкоматах, - отметил Бережной.

Всего в Омской области идет формирование трех именных батальонов региона – рот «Иртыш», «Авангард» и «Омь». Изъявившие желание будут заниматься обеспечением деятельности вооруженных сил РФ в Донбассе – чинить технику, заниматься снабжением и оказывать медицинскую помощь. Соглашение заключают на шесть месяцев.

По решению губернатора Омской области Александра Буркова омичам единовременно выплачивается 100 тысяч рублей. Деньги вносятся на депозитный счет, с которого их может снять через три месяца или сам контрактник, или его доверенное лицо. За подробной информацией можно обращаться по короткому номеру телефона 122 или в пункт отбора по адресу улица 8-я Марьяновская, 1 А.

Участнику спецоперации присваивается статус ветерана боевых действий, что позволяет получать ежемесячные выплаты по 3500 рублей, надбавку к пенсии в 32%, налоговые льготы на транспорт, имущество и землю, скидку в 50% при оплате коммунальных платежей, бесплатный проезд и отпуск без сохранения заработной платы на срок до 35 дней в году. Традиционно ветеранам боевых действий предоставляются путевки для реабилитации и отдыха, лечение в учреждениях Минобороны РФ и поступление для детей военнослужащего в вузы на бюджетные места.