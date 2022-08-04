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Общество4 августа 2022 6:44

В Омске пенсионер устроил тройное ДТП на Сыропятском тракте

В аварии пострадала пожилая женщина и мать с ребёнком
Ольга ЦВЕТАТИЙ
В результате ДТП никто не погиб. Фото: Управление МВД России по Омской области

В результате ДТП никто не погиб. Фото: Управление МВД России по Омской области

В Омске на Сыропятском тракте 86-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2106» врезался во встречный грузовой автомобиль. Информацию сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

После столкновения с грузовиком «Исудзу» легковушка влетела в автомобиль «Лада Калина», 47-летний водитель которого выезжал с прилегающего перекрестка. В результате ДТП никто не погиб.

Фото: Управление МВД России по Омской области

Фото: Управление МВД России по Омской области

Медицинская помощь была оказана 76-летней пассажирке ВАЗа. Также в аварии пострадали 37-летняя женщина и её 10-летняя дочь, которые находились в машине «Лада Калина». Сотрудники проводят проверку.

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