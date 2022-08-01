При лобовом столкновении с фурой на трассе Омск-Тюмень погиб 49-летний водитель

Происшествие случилось на трассе Тюмень — Омск. Фото: Госавтоинспекция Омской области

В Крутинском районе Омской области на трассе Тюмень — Омск произошло ДТП с легковым автомобилем «Фольцваген» и фурой «МАН». Информацию об этом сообщила пресс-служба областного УМВД России.

Полиция установила, что 49-летний водитель легковушки внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте происшествия.

Фото: Госавтоинспекция Омской области

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.