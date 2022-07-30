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Происшествия30 июля 2022 9:25

Водолазы ищут 10-летнего мальчика, которого унесло в Омске течением Иртыша

Об исчезновении рассказал его брат, который сначала испугался гнева родителей
Виктория КОВЕРНЕВА
На месте трагедии полицией были обнаружены вещи пропавшего ребенка.

На месте трагедии полицией были обнаружены вещи пропавшего ребенка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске вновь ищут ребенка, которого унесло течением. Теперь инцидент произошел на Иртыше. Полиция и водолазы прочесывают местность.

Несчастный случай произошел накануне. В полночь правоохранителям поступило заявление от бабушки. Пропавший вместе со своим братом ушли гулять, но домой вернулся лишь один мальчик.

Оказалось, ребенок зашел в воду, но его подхватило течение и понесло. Второй мальчик ничего не смог сделать, чтобы спасти ровесника. Испугавшись, он никому не сообщил о происшествии.

Напомним, что это уже второй случай в Омске за неделю, когда дети без присмотра родителей отправляются купаться на реку. Пару дней назад тело 11-летнего ребенка выловили в Омке. Он также пошел без спроса на речку, его подхватило течение и парень утону. А его товарищи, с которыми он вместе отдыхал, побоявшись гнева родителей, вовремя не рассказали о случившемся.

ЧППроисшествия: ЧП