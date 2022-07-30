Водолазы ищут 10-летнего мальчика, которого унесло в Омске течением Иртыша

На месте трагедии полицией были обнаружены вещи пропавшего ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске вновь ищут ребенка, которого унесло течением. Теперь инцидент произошел на Иртыше. Полиция и водолазы прочесывают местность.

Несчастный случай произошел накануне. В полночь правоохранителям поступило заявление от бабушки. Пропавший вместе со своим братом ушли гулять, но домой вернулся лишь один мальчик.

Оказалось, ребенок зашел в воду, но его подхватило течение и понесло. Второй мальчик ничего не смог сделать, чтобы спасти ровесника. Испугавшись, он никому не сообщил о происшествии.

Напомним, что это уже второй случай в Омске за неделю, когда дети без присмотра родителей отправляются купаться на реку. Пару дней назад тело 11-летнего ребенка выловили в Омке. Он также пошел без спроса на речку, его подхватило течение и парень утону. А его товарищи, с которыми он вместе отдыхал, побоявшись гнева родителей, вовремя не рассказали о случившемся.