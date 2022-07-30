Омский ЭМЗ обжаловал доводы Росприроднадзора по поводу 10-кратного превышения выбросов

Фото: группа во Вконтакте АО "Омский ЭМЗ"

Омский электромеханический завод усомнился в объективности проведенного исследования и опровергает обвинения Росприроднадзора в почти 10-кратном превышении ПДК вредных веществ. Соответствующее заявление предприятие разместило на официальном сайте.

- По результатам отбора проб, лабораторных исследований, измерений и испытаний, проведенных филиалом «ЦЛАТИ по Омской области», установлено, что величина фактического выброса хлорида водорода (гидрохлорида) от стационарного источника выброса превышена в 2,08 раз, - напоминают в компании.

Но акционерное общество, наверняка предполагая свои мощности, обратилось за дополнительной оценкой в другую независимую контору для забора анализов вредных выбросов.

- По результатам исследований, проведенных независимой лабораторией, выброс хлорида водорода составил меньше норматива более чем вполовину, - подчеркивают на предприятии.

Теперь завод направил жалобу в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора о признании незаконным предписания в части выявленных нарушений.

Любопытно, что Омский ЭМЗ, имеющий огромный опыт в изготовлении металлоконструкций и их цинковании, попался под горячую руку надзорного органа именно сейчас, когда на предприятии происходят кадровые изменения топ-менеджмента. Напомним, что акционерное общество принадлежит семье депутата Госдумы Игоря Антропенко.