Городской роддом №4 получил брендированные браслеты для новорожденных «Омск - это мы»

В среднем за год в Омске на свет появляются 13 500 новорожденных. Именно для такого количества семей - мам и малышей - было решено разработать и создать брендированные браслеты омичей с надписью «Омск - это мы». Одноименный проект на протяжении последних лет как раз курирует региональное отделение партии «Единая Россия». С весны этого года голубые и розовые бирки для записи индивидуальной информации при рождении получили омские городские роддома №1, №6 и областной перинатальный центр на улице Березовой. Последними в проект вошел городской роддом №4 - сюда браслеты поступили накануне.

- В каждом наборе по два браслета для новорожденного и один для мамы, а также карточки для внесения данных о малыше. Традиционно браслеты с метриками медики надевают на лодыжку и запястье новорожденного. Девочкам - розовые, мальчикам - голубого цвета. Важно, что бирки брендированы надписями «Омск - это мы» и «Омск - это я». Значит сразу определена территориальная принадлежность. Не просто родился малыш, а омич - это звучит гордо! Кроме того, эти бирки сохранятся на всю жизнь! - сообщила депутат омского горсовета Светлана Студеникина.

Представитель роддома №4 отметил важность того, что браслеты выполнены из мягкого нетоксичного пластика.

- Еще один важный момент, который мы оценили – у них есть автоматический замок и клапан, что предотвращает случайное раскрытие. Ремешок регулируется по размеру и снимается через разрезание, - главный врач родильного дома №4 Вадим Старостенко.

Карточка для идентификационных данных надёжно фиксируется в прозрачном кармане на наружной расширенной части браслета. Идентификационная карточка на кровать 90*120 мм вкладывается в прозрачный карман или упаковку.

Отметим, что в рамках проекта «Омск – это мы» также по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной», здесь появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.

На Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку. Каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., на каждой располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы». Фотобудка будет работать весь летний период. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Режим работы по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.