В омских лесах для туристов и грибников оборудовали 215 зон отдыха

Зоны отдыха размещают так, чтобы они были доступны для каждого человека. Фото: Правительство Омской области

В омских лесах благоустроили 215 зон отдыха по тем маршрутам, где передвигаются туристы и грибники. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

В таком месте отдыха у человека будет возможность не только посидеть на скамейке в тени навеса, но и приготовить еду. Для этого работники лесхозов обязательно опахивают территорию и расчищают её от кустарников, подроста и валежника. Разводить костёр нужно по правилам безопасности и тушить после пикника.

- Такие места пользуются популярностью у людей, которым не безразлична культура поведения в лесу. В первую очередь, зона отдыха и курения обеспечивает пожарную безопасность. Задача лесхоза – делать места отдыха привлекательными для населения и размещать их так, чтобы они были доступны для каждого человека, - отмечает директор САУ «Исилькульский лесхоз» Богдана Клаберданц.

В этом районный лесхоз оборудовал семь мест отдыха в Исилькульском районе: 3 - в Москаленском и 4 - в Полтавском. Возле каждого места отдыха устанавливают аншлаг.

Сотрудники МЧС предупреждают омичей о соблюдении правил безопасности. В любую погоду важно полностью тушить костры и сигареты. Разжигать огонь в местах, не оборудованных для этого, запрещено.