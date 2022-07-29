Ценой своей жизни: в Нижневартовске омич спас троих детей из водоворота, а сам погиб

Мужчина успел вытащить детей на берег Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

31-летний омич ценной собственной жизни спас из водоворота троих детей. Трагедия произошла в Нижневартовске на протоке Рязанка. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Всё произошло 26 июля. Александр вместе со своим другом Виктором рыбачили на реке Обь. На место пришли купаться трое школьников и в какой-то момент рыбаки поняли, что детей затягивает воронка. Мужчины сразу бросились к ним на помощь. Детей удалось спасти, но вот Александр начал тонуть.

- Сначала вытащили мальчика, а потом девочку. После того, как она оказалась на берегу, один из рыбаков не заметил, что пропал его товарищ, — написали в ведомстве.

Товарищ погибшего в эфире телеканала «Мегаполис» рассказал, как видел всё собственными глазами.

- Мы плыли к берегу, он не кричал, я просто потом увидел, как он уходит под воду, а потом пошли пузырьки, — сказал Виктор.

На данный момент спасатели продолжают поиски тела погибшего. Известно, что Александр работал в автомастерской и у него осталась жена с двумя детьми.

Отметим, 27 июля в Омске на реке Омь утонул 11-летний мальчик. Его гибель около суток скрывали друзья, с которыми он ушел купаться на реку.