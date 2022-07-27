Выставку «АгроОмск» хотят проводить за городом

На данный момент выставка «АгроОмск-2022» проходит в парке на Королёва. Фото: Правительство Омской области

26 июля губернатор региона Александр Бурков заявил, что традиционную выставку «АгроОмск» могут перенести в другую локацию. Об этом он сказал во время «Диалога с губернатором».

На данный момент ярмарка проходит в парке «На Королёва». Вопрос подняли из-за нарастающей популярности ярмарки. С каждым годом на неё приезжает всё больше производителей.

- Мы прорабатываем этот вопрос. Интерес к омской выставке, нашей сельхозтехнике большой, — отметил Александр Бурков.

Стоит отметить, что во время круглого стола «Коммерческих вестей» этот вопрос поднимал коммерческий директор ООО «Дибор Экспорт» Анатолий Ламбин. Он посчитал, что для сельских фермеров поездка в город большой стресс.

- Зачем «АгроОмск» в городе делать? Вот мы в октябре в поле поставили палатки, приготовили плов, технику загнали. Селяне так рады были. Есть где машину поставить, где пройтись, есть возможность посмотреть, как машина работает. Я сам сельский житель и, пока не начал учиться в Омске, для меня поездка в город была стрессом. И возрастные фермеры испытывают стресс, просто открыто об этом не говорят. Их сюда затащить проблема. Сделайте «АгроОмск» за городом, и производителей приедет больше. Зачем проводить выставку в центре города? Сюда без гаишника с техникой не заедешь, - отмечает Ламбин.

Какое решение примут власти покажет время. Напомним, что выставка «АгроОмск-2022» уже открыла двери для желающих омичей.