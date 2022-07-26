Батальоны «смерти»: омское УФСБ опубликовало рассекреченный документ об истреблении советских граждан

Память обо всех страницах войны важна для каждого. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УФСБ России по Омской области обнародовало очередной недавно рассекреченный документ о пытках советских граждан на территории Литвы, оккупированной фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

Архивный документ снова рассказывает о вещах, несовместимых с представлениями о морали, ценностях личности и жизни человека. Да, как и в предыдущих рассекреченных материалах, о которых наше издание уже сообщало, свидетели снова рассказывают о массовых и зверских убийствах ни в чем не повинных граждан. Может, скажете вы, для чего публиковать раз за разом однотипные свидетельства? – Нет, мы не согласимся. Рассказы живых на тот момент людей, подтверждают факты вопиющего насилия и издевательства, они говорят о том, что те страшные дни не вычеркнуть из истории России, Европы, всей планеты. На фоне этих воспоминаний не только наши бабушки, деды, родители, мы, но уже и наши дети, внуки и последующие за ними поколения вряд ли смогут согласиться с натужными историческими версиями «вторжения советских оккупантов» на чужие земли.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

Итак, изучив документ на семи страницах машинописного текста, можно увидеть весь размах насилия, который, как чаяли палачи, останется безнаказанным. В докладной записке начальник отдела контрразведки «Смерш», полковник Митрофанов сообщает, что в период немецкой оккупации Литовской ССР предателями и активными немецкими пособниками в трех уездах - Мариампольском, Алитусском, Вилковышском – было уничтожено «свыше 20 000 тысяч ни в чем не повинных советских граждан». «Особенно из среды еврейского населения и партийно-советского актива», - подчеркивается автором доклада.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

Затем советский полковник излагает показания предателей. По их словам, одна из показательных облав еврейского населения длилась три дня. За этот период фашистам удалось согнать в лагерь около 7 700 человек. Здесь же плененных мужчин заставили рыть себе могилы.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

«Всего было вырыто семь ям, из коих две по 150 метров в длину, 4 метра в ширину, 5 метров в глубину, и пять ям по 100 метров в длину», - значится в рассекреченном документе. Когда тяжелая работа была закончена, начались массовые расстрелы. Первыми палили в мужчин, затем – в женщин и детей. Их выводили по 100-200 человек и ставили перед чудовищной казнью прямо перед ними.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

«В период расстрела было большое количество раненых, которые добивались одиночными выстрелами, а в основном зарывались живыми, в силу чего после зарытия ям земля шевелилась несколько часов», - цитирует полковник арестованного карателя Германа Павлайтиса. Смертельные приговоры выносились специально созданной на скорую руку судебной комиссией. Ее членами являлись такие же предатели, как сам Павлайтис – литовцы Андрей Милавский и Викентий Вербицкий. Возглавлял комиссию местный помещик Иван Гедрикас, «который имел близкие отношения с Гестапо». То есть литовский помещик решал судьбы людей, о который ничего не знал, кроме национальности и партийной принадлежности. И одного этого палачу было достаточно. Судя по всему, чтобы дальше продолжать безбедную и благополучную жизнь под крылом фашистов, помещик был готов и не на такое…

То, что арестованных подвергали поместному суду и расстрелу, и делали это с завидным постоянством – без сомнения. Но самое страшное, что этот нечеловеческий суд ввел в практику физические пытки и издевательства над живыми заключенными.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

«У многих заключенных с помощью специального аппарата выкачивали кровь в таком количестве, что подвергаемые этой пытке умирали от потери крови. Арестованным отрезали уши, нос, пальцы рук и подвергали другим издевательствам, за которыми следовала мучительная смерть», - сообщает свидетель. Вот так, зная, что заключенные, среди которых сплошь и рядом – литовские соотечественники, соседи, приятели – и они все равно умрут, их все равно не без наслаждения (а для чего еще?), предавали еще более мучительным, долгим, совершенно отчаянным пыткам. В документе находятся слова подтверждения – в батальон смерти входили каратели именно литовской национальности.

Фото: УФСБ Росии по Омской области.

На последних страницах документа приводятся показания других литовцев, которые рассказывали о специальной охоте на советских граждан и активистов. Их целенаправленно выискивали, выслеживали и отлавливали группами, и тут же привозили на расстрел. Настолько фашистские приспешники старались лишить советское общество хоть малейшей искры: мыслящие, активные советские граждане, лидеры общественного мнения, которые бы смогли повести за собой людей, попадали под удар в первую очередь. Но все равно ничего не вышло. Эту нечестную битву и несправедливую войну они все равно проиграли.

В наши дни после прочтения опубликованного документа сожаление вызывают не только подтвержденные факты массовой гибели людей, наших сограждан. В большей степени жалко и страшно становится, когда понимаешь, что уроки, написанные кровью миллионов, для кого-то сегодня так и остаются напрасными. Их искалеченные и ввергнутые в бездну насилия судьбы почему-то ни о чем не говорят новым приспешникам фашистской идеологии.