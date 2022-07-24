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Происшествия24 июля 2022 8:30

Омич проломил себе череп, упав с электросамоката

Невинное развлечение в парке закончилось тяжелыми травмами
Наталья ВИРКУНЕН
Давно напрашивается введение правил пользования и ограничений для проката электросамокатов, а их все нет.

Давно напрашивается введение правил пользования и ограничений для проката электросамокатов, а их все нет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске был госпитализирован 34-летний омич. Как пояснили в местной полиции, мужчина развлекался в одном из парков, катаясь на электросамокате. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением передвижного средства и слетел с него, видимо, на приличной скорости.

- По предварительным данным, он не справился с управлением и получил травмы. По информации медиков, поставлен предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, рваная рана лица, - сообщили в пресс-службе полиции.

После несчастного случая мужчина был доставлен в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. Какое решение примут полицейские после проверки инцидента, станет известно позднее. О состоянии потерпевшего сейчас ничего не сообщают.

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