Омич проломил себе череп, упав с электросамоката

Давно напрашивается введение правил пользования и ограничений для проката электросамокатов, а их все нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске был госпитализирован 34-летний омич. Как пояснили в местной полиции, мужчина развлекался в одном из парков, катаясь на электросамокате. В какой-то момент молодой человек не справился с управлением передвижного средства и слетел с него, видимо, на приличной скорости.

- По предварительным данным, он не справился с управлением и получил травмы. По информации медиков, поставлен предварительный диагноз: черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, рваная рана лица, - сообщили в пресс-службе полиции.

После несчастного случая мужчина был доставлен в одну из городских больниц для оказания медицинской помощи. Какое решение примут полицейские после проверки инцидента, станет известно позднее. О состоянии потерпевшего сейчас ничего не сообщают.