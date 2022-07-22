«Ковидных» коек меньше, но они не простаивают: начмед ГКБ №11 Алексей Никитин напомнил, что коронавирус не ушел

Фото: министерство здравоохранения Омской области.

Начмед омской больницы - ГКБ №11 - Алексей Никитин рассказал, что коронавирус от нас пока никуда не ушел. Доктор отметил, что за годы пандемии медицинское сообщество сплотилось, а также здорово вооружилось знаниями и умениями - как и чем лечить новый вирус. Параллельно омские врачи расширяют возможности медицинской реабилитации после болезни пациентов. Отделение реабилитации ГКБ 11 принимает в этом сложном процессе непосредственное участие, потому что медцентр - крупнейший за Уралом.

А диагноз covid-19 все еще ставится ежедневно. При этом подавляющее большинство пациентов не были вакцинированы. Не пустует в ГКБ 11 и ковид-реанимация. Вакцина же дает хороший шанс если не избежать болезни, то по крайней мере перенести недуг в легкой форме и быстрее пойти на поправку, даже если штамм вируса новый.

- Та иммунная стимуляция, та антигенная нагрузка, которая обеспечивается применением этих вакцин, развивает в организме человека - если так говорить упрощенно - и способствует развитию каскада иммунных реакций, которые в целом защищают против любого типа коронавируса. И даже если пациент заразится коронавирусом, он будет болеть легче и быстрее поправится. Применение вакцинации и ревакцинации - важно помнить, что ревакцинироваться нужно каждые 6 месяцев - это шанс на долгую и счастливую жизнь без коронавируса, - пояснил врач.

Опасен не только вирус, напоминает Никитин, но и постковидные осложнения. Сюда относят тромбозы, проблемы с дыханием после пневмонии, а нередко и когнитивные нарушения - ухудшение памяти, повышение утомляемости и астенический синдром.

Поэтому крайне важно защитить свой иммунитет, а тем кто уже перенес ковид - пройти диспансеризацию. Медучреждения сейчас располагают высококачественной диагностической техникой и заметить неладное можно на ранней стадии.