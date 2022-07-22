Омский областной роддом получит очередную партию брендированных бирок для новорождённых

Партией «Единая Россия» в рамках проекта «Омск – это мы» в родильные дома будут переданы 13 500 наборов бирок, такое количество взято как средний показатель новорождённых в Омске за один календарный год.

Сегодня Омского областному перинатальному центру были переданы коробочки с бирками для новорождённых, ранее их также получили роддома №№ 1, 2 и 6.

- Бирки полностью гипоаллергенные и имеют сертификаты качества. Кроме того, они очень красивые. Вызывают позитивные эмоции у рожениц. Ребёнок с рождения получает бирке, на которой видно, что родился гражданин или гражданка города Омска, — отметила исполняющий обязательности заместителя главного врача по акушерско-гинекологической помощи областной клинической больницы Ирина Раздобедина.

В состав одного набора входят: два идентификационных браслета для новорождённого, упакованные в прозрачную упаковку, идентификационный браслет для родительницы, идентификационная бумажная карточка-вкладыш для записи сведений о новорождённом и гибкий фиксатор для крепления к кровати. Браслет надевают на лодыжку и запястье новорождённого, чтобы облегчить визуальную идентификацию ребёнка в родильном доме. Браслеты представлены в двух цветах: розовый – для девочек, голубой – для мальчиков.

- Когда рождается ребёнок – это всегда счастье! Для каждой семьи это значимое событие, которое запоминается на всю жизнь! Надеемся, это станет хорошей традицией передавать бирки для новорождённых. Слоган «Омск – это мы» – это и про наших детей – ведь они наше будущее – они будущее города Омска! - подчеркнул куратор приложения «Заступник», президент Омского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Юрий Иванищев.

Браслеты изготовлены из мягкого нетоксичного пластика. На браслете автоматический замок с клапаном предотвращает случайное раскрытие браслета. Ремешок регулируется по размеру и снимается через разрезание.

Карточка для идентификационных данных надёжно фиксируется в прозрачном кармане на наружной расширенной части браслета. Идентификационная карточка на кровать 90*120 мм вкладывается в прозрачный карман или упаковку.

Отметим, что в рамках проекта «Омск – это мы» также по городу появляются граффити – одно из них нанесли на фасаде бюджетного учреждения «Городская детская клиническая больница № 2 имени Бисяриной», здесь появилось изображение известного омского врача Валентины Бисяриной.

Также на Омской крепости в рамках проекта установили фотобудку. Каждый желающий может сделать памятное фото во время прогулки и стать частью проекта. В фотобудке можно распечатать бесплатно сразу две фотографии размером 10*15 см., на каждой располагается узнаваемый логотип «Омск – это мы». Фотобудка будет работать весь летний период. Фотозона расположена рядом со зданием по адресу Партизанская 5а лит Д. Режим работы по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Планируется, что удачные фотоработы будут показаны на видеоэкранах Омска.