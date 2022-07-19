Единороссы собирают пожелания омичей для «Народной программы» по благоустройству города

Омское отделение партии «Единая Россия» продолжает работу над «Народной программой» по благоустройству города. Напомним, что секретарь городского отделения партии Сергей Шелест поручил предусмотреть в городском бюджете дополнительные 30 млн рублей в этом году и 50 млн рублей в следующем именна на эти цели. К сбору пожеланий для «Народной программы» активно подключились представители партии. Затем сведения будут систематизированы и учтены при формировании облика родного города.

Чтобы омичи знали о том, что их предложения могут быть замечены, в омские дворы регулярно выезжают единороссы. Так Владимир Корбут рассказал омичам о «Народной программе» мэра Омска Сергея Шелеста, благодаря которой, можно будет решить часть наболевших вопросов. Во время встречи с жителями Ленинского округа он подметил, что в основном запросы людей касаются благоустройства близ лежащих территорий. Так было и на встрече с жильцами дома по улице 1-я Станционная, 9.

- В рамках этой программы в 2023 году будет выделено дополнительно 50 миллионов рублей по 10 миллионов на каждый из пяти округов, на благоустройство территорий. Их, традиционно путём голосования, будут выбирать сами омичи. Что именно делать на отведённом участке, также решат жители, предлагая свои идеи в городскую администрацию, - поясняет Владимир Корбут.

Депутат Омского городского Совета, член фракции «Единая Россия» Алексей Саяпин рассказал - много заявок поступает от жителей Центрального округа по благоустройству придомовых территорий. Общее преображение города начинается с небольших пространств в нашем городе.

- Однако нельзя забывать и про частный сектор, планировать места для массового отдыха и там. Важным вопросом, который требует решения, остаётся путь к образовательным учреждениям для школьников – отсутствие освещения и безопасных тротуаров, - отметил Алексей Саяпин.

Депутат Омского городского Совета Антон Ремнев проводит много встреч с жителями своего микрорайона. В ходе общения поднимаются вопросы благоустройства придомовых территорий от установки лавочек и урн до обустройства скверов. Поэтому инициатива мэра «Народная программа» очень своевременна, считает он.

- Встречаясь с жителями округа, для себя отметил, что большинство жителей хотят, чтобы по «Народной программе» им установили лавочки. С таким предложением уже обратились жильцы домов по ул. 75 Гвардейской бригады 1в, Олимпийская 1, Олимпийская 3, Товстухо 1, ул. П. Осминина, 9, ул. П. Осминина, 10, ул. П. Осминина, 11, ул. 75 Гвардейской бригады, 18а, ул. 75 Гвардейской бригады, 14а-16а, Романенко 14а. Проживающие по ул. 50 лет ВЛКСМ, 9, 50 лет ВЛКСМ, 5, Романенко 1 просят включить в программу установку песочниц с навесом и оборудование детских площадок, - сразу пояснил Ремнев.

Он рассказал, что интересных идей много. Например, образовательные площадки для студентов Чкаловского посёлка от 18 лет до 35 лет, или качели для взрослых. Кроме того, за зданием студии имени Любови Ермолаевой жители Нефтяников хотят видеть ухоженный, цветущий сквер.

Кроме того, омичей на встречах волнуют вопросы мусора, строительство ливневых канализаций, выгул собак и строительство специальных площадок для выгула, строительство путепровода и бассейна на Московке. Об этом уже сообщил депутат Омского городского Совета, член фракции «Единая Россия» Андрей Никитин.

- Обсудили и предложения в Народную программу. Часть вопросов взял на контроль, активных жителей пригласил на личный приём, - подытожил Никитин.