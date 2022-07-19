Восемь омских производителей мяса оштрафовали на 250 тысяч рублей за антисанитарию

Страшно подумать, какая антисанитария должна быть в мясных блоках. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За антисанитарию на 250 тысяч рублей оштрафовали восемь омских производителей мяса. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За полгода сотрудники управления исследовали 568 проб мясной продукции. Все заборы соответствовали санитарно-химическим и паразитологическим показателям. Не было обнаружено даже ГМО и антибиотиков. Но оказалось, проблемы крылись в другом.

- Ухудшилось качество продукции по микробиологическим показателям. Если в первой половине 2021 года удельный вес нестандартных проб составлял 0,4%, то в 2022-м – уже 1,2%, - уточнили в ведомстве.

На восьми предприятиях персоналом не соблюдалась личная гигиена, помещения не соответствовали нормам СанПИНа, продукция не маркировалась и некоторые даже не смогли предоставить на мясо документы.

Этих производителей оштрафовали на общую сумму 250 тысяч рублей. Стоит надеяться, что все недочеты руководством предприятий будут устранены.